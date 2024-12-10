Suriye’de muhaliflerin Beşar Esad rejimine son vermesiyle, uzun süredir ülkelerini terk eden Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri hızlandı. 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla başlayan bu süreç, Türkiye’deki emlak piyasasında da önemli değişimlere yol açabilir. Özellikle İstanbul gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kira fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Uzmanlar ne diyor?

Suriyeliler Giderse Kira Fiyatları Düşer mi?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, geri dönüşlerin kira piyasasını rahatlatabileceğini belirtti. Aşa, “Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar gibi Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı semtlerde, göçlerin ardından 40 binden fazla konutun kiralanabilir hale gelmesini bekliyoruz. Azalan talep kiraların düşmesini sağlayabilir” dedi. Ayrıca, Suriyelilerin neden olduğu talep artışının kiraların yükselmesinde önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, “Geri dönüşler fiyatların bir süre artmamasına ve düşmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Arz Artışı Fiyatları Dengeleyecek”

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da Suriyelilerin boşaltacağı evlerin kiralık konut arzını artıracağını belirtti. Akdoğan, “Konut arzındaki artış sayesinde fiyatlar özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde normalleşebilir. Ancak bu düşüşün kısa vadede tüm Türkiye’ye yayılmasını beklemiyoruz” dedi.

GAPAS Başkanı İsmail Özcan ise Suriyelilerin yoğun olduğu Gaziantep gibi şehirlerde, arz sıkıntısının azalabileceğini belirtti. Ancak, “Kiralarda ani bir düşüş beklemiyoruz. Bunun yerine fiyatların stabil kalması daha olası” diyerek dengeli bir piyasa oluşabileceğini vurguladı.