Tekirdağ’da “Narkokapan” Operasyonu İle 65 Sokak Satıcısı Yakalandı

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 65 sokak satıcısı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Tekirdağ” kod adıyla yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda üç ay süren hazırlık süreci sonunda düğmeye basıldı. Operasyonlarda, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcıları hedef alındı.

Yakalanan 65 şüpheliden 35’i tutuklandı, 30’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bu kişilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışını organize şekilde yürüttükleri belirlendi.

Operasyon kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri’nin yanı sıra 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 özel eğitimli narkotik köpeği ve toplam 320 jandarma personeli görev aldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, yürütülen titiz saha çalışmaları analizler ve elde edilen deliller sayesinde operasyonun başarıyla tamamlandığını vurguladı. Yerlikaya ayrıca Tekirdağ Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Jandarma Komutanlığı ve operasyonda görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.