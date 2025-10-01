Tekstil Firması EGM Giyim Konkordato İlan Etti

Türkiye tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren EGM Giyim, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan firma, ekonomik krizin etkileriyle birlikte yaşadığı finansal darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu.

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan kararda, şirkete 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği açıklandı. Kararda ayrıca konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi için geçici komiserler olarak Mali Müşavir Bayram Keskin ve Burhan Arıkız’ın görevlendirildiği bildirildi.

EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Cemal Erdoğan hakkında alınan karar kapsamında, alacaklıların 7 gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.