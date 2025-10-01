Çarşamba, Ekim 1, 2025

Tekstil Firması EGM Giyim Konkordato İlan Etti 15 dakika ago
Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi 24 dakika ago
Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti 36 dakika ago
Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar Ödemeleri Artırdı 1 saat ago
Akaryakıt Fiyatları Zamlanıyor: Yarından İtibaren Pompaya Yansıyacak 2 saat ago
248 Gün Sonra Mahkeme Kararı Çıktı: Ayşe Barım Tahliye Edildi 2 saat ago
“Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine 4 Yeni İsim Katıldı 3 saat ago
2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu 3 saat ago
İstanbul’da Eylül Enflasyonu Yükseldi: Eğitim ve Konut Harcamaları Zirvede 4 saat ago
Bingöl’de faaliyet gösteren EGM Giyim, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ederek 3 ay süreyle geçici mühlet aldı.
Özge Tekeli
15 dakika önce
Türkiye tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren EGM Giyim, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan firma, ekonomik krizin etkileriyle birlikte yaşadığı finansal darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu.

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan kararda, şirkete 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği açıklandı. Kararda ayrıca konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi için geçici komiserler olarak Mali Müşavir Bayram Keskin ve Burhan Arıkız’ın görevlendirildiği bildirildi.

EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Cemal Erdoğan hakkında alınan karar kapsamında, alacaklıların 7 gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.

