THY 5 Ülkeye Uçuşları İptal Etti

Türk Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a yönelik uçuş operasyonlarını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.
THY tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 13 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında bu beş ülkeye seyahati bulunan yolcular, ücretsiz bilet değişikliği ya da ücret iadesi imkanından yararlanabilecek. Ayrıca mevcut biletlerin geçerlilik süresi de herhangi bir ceza veya ek ücret ödemeden 31 Ağustos 2025 tarihine kadar uzatılabilecek.
Açıklamada, İran’da İsfahan uçuşlarının 16 Temmuz’a kadar iptal edildiği, Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed seferlerinin ise yeniden yapılmaya başlandığı belirtildi. Kısmen kullanılan biletlerde, kullanılmayan uçuş segmentleri için de iade işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirileceği ifade edildi.
THY tarafından yapılan açıklama şöyle:
Değerli Yolcularımız,
İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşlarını etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 13 Haziran – 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihleri arasındaki bu ülkeler çıkışlı/varışlı uçuşlara kayıtlı yolcularımıza aşağıdaki haklar tanınmıştır:
İptal edilen seferler
İran’da İsfahan seferleri 16 Temmuz(dahil) iptal edilmiştir. ( Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri yeniden icra edilmeye başlanmıştır.)
Rezervasyon değişikliği
Rezervasyonları, herhangi bir ücret farkı veya ceza bedeli alınmaksızın değiştirilebilecektir.
Bilet iadesi
Kullanılmamış biletler için iade işlemi ücretsiz olarak yapılacaktır.
Kısmen kullanılmış ve seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, kullanılmayan uçuşlara ait iade işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Bilet süresinin uzatılması
Mevcut biletlerin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ya da ceza alınmaksızın 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerlidir.
İşlemler, en geç 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.
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