THY 5 Ülkeye Uçuşları İptal Etti

Türk Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a yönelik uçuş operasyonlarını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

THY tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 13 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında bu beş ülkeye seyahati bulunan yolcular, ücretsiz bilet değişikliği ya da ücret iadesi imkanından yararlanabilecek. Ayrıca mevcut biletlerin geçerlilik süresi de herhangi bir ceza veya ek ücret ödemeden 31 Ağustos 2025 tarihine kadar uzatılabilecek.

Açıklamada, İran’da İsfahan uçuşlarının 16 Temmuz’a kadar iptal edildiği, Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed seferlerinin ise yeniden yapılmaya başlandığı belirtildi. Kısmen kullanılan biletlerde, kullanılmayan uçuş segmentleri için de iade işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirileceği ifade edildi.

THY tarafından yapılan açıklama şöyle: