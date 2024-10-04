Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için üst düzey bir değişiklik yaşandı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı olan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun sürdürdüğü göreve Fuat Tosyalı getirildi. Yaşanan görev değişikliği sonrasında TOGG için Fuat Tosyalı dönemi başlamış durumda. Tosyalı, TOGG’un yanı sıra aynı zamanda BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’nın de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunuyor. TOGG yönetim kurulu üyesi olan Tosyalı, yeni dönemde TOGG çalışmalarında daha aktif bir şekilde görev alacak.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Kimdir?

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlaması sonrasında Fuat Tosyalı kimdir sorusu da gündeme geldi. 1961’de doğan Fuat Tosyalı, soba, kazan ve kova imalatı yapan babası Hacı Şerif Tosyalı’dan görevi devralarak ticarete atıldı. Kısa süre içerisinde işleri büyüten Tosyalı işleri büyüterek kurumsallaştı. Tarihsel süreçte Fuat Tosyalı;