AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Edirne’de 679 konut için ihaleye çıkacağını belirtti.

Edirne TOKİ İhalesi Ne Zaman?

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala ilçesine bağlı Esetçe ve Yenikarpuzlu beldeleri ile Bayrambey Mahallesi için 16 Aralık, Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi için 15 Ocak 2025, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi için 22 Ocak 2025 tarihinde ihaleye çıkacağını kaydetti.

Süloğlu ilçesi için gelecek yıl nisan ayı, Meriç ilçesi için gelecek yıl haziran ayında ihale tarihlerinin planlandığını belirten Aksal, “TOKİ bir yandan deprem bölgesini ihya ederken, diğer yandan da ülkemizin diğer bölgelerinde sosyal konut hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Aksal, ihale kapsamında İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde 95 konut, Yenikarpuzlu beldesinde 61 konut ve 6 adet dükkan, Bayrambey Mahallesi’nde 60 konut, Uzunköprü ilçesinin Mescit Mahallesi’nde 109 konut, üç dükkanlı ticaret merkezi ve cami, Kırcasalih beldesinde ise 123 konut ve 1 caminin inşa edileceğini belirtti.

Belirlenen çalışmalara ek ihale sürecine devam edilen Süloğlu ilçesinde 131 ve Meriç ilçesinde 100 konut ihalesinin planlandığını da aktaran Aksal, TOKİ tarafından yapılacak olan ihalelere EKAP (Elektronik Kamu İhaleleri Alım Platformu) üzerinden teklif verilebileceğini kaydetti.