Trafik Kanununda Devrim Gibi Değişiklik: ‘Dur’ İhtarına Uymayana 200 Bin TL Ceza!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son altı yılda “dur” ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 16 görevlinin gazilik unvanı aldığını ve 29 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, aynı dönemde 1.955 kişinin yaralandığını belirterek bu ihlallerin önüne geçmek için yeni yasal düzenlemelerin hazırlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu Teklifi” kapsamında, polis ya da jandarma ekiplerinin “dur” ihtarını dikkate almayan sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanacağını ifade etti. Düzenlemeye göre sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu’nda bu ihlalin karşılığı 2 bin 167 TL idari para cezası olarak uygulanıyor. Yeni teklifin yasalaşmasıyla birlikte cezaların caydırıcılığının artırılması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Yerlikaya, Ankara’nın Sincan ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakaladığını hatırlatarak, bu tür ihlallerin kamu güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istiyoruz.” dedi.

Yeni düzenleme ile birlikte, güvenlik güçlerinin “dur” ihtarına uymama eylemlerinin ciddi şekilde azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına daha fazla riayet etmesi amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği konusunda farkındalık çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürmeyi planlıyor.