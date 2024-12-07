Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, “Trendyolmilla Beauty” adıyla piyasaya çıkan koleksiyon, 17 kategoride güzellik ve bakım ürünüyle sektörde fark yaratmayı hedefliyor.

Hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerindeki iddiasını sürdüren marka, şimdi de güzellik ve bakım ürünleriyle kullanıcıların karşısına çıktı. Koleksiyonda ruj, allık, fondöten, güneş kremi gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Trendyolmilla Beauty, her yaştan ve cilt tipinden kullanıcıya hitap etmeyi hedefliyor. Toplam 60 ürünle hazırlanan koleksiyon, kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla birleştiriyor.

Trendyolmilla Beauty Ürünleri Neler?

Herkesin güzellik rutinine uygun ürünler sunmayı amaçlayan marka, sezonun öne çıkan makyaj trendlerini de ürün gamına dahil etti. E vitamini içeren krem allıklar, antioksidan özellikleriyle cildi yoğun şekilde nemlendirirken, hem dudak hem de yanak için kullanılabilen lip & cheek ürünleri, farklı ten renklerine uygun tonlarla doğal bir görünüm sağlıyor.

Mat likit rujlar uzun süre kalıcılık sunarken, pürüzsüz yapıdaki lipglosslar güzel bir makyaj alternatifi sunuyor. Koleksiyonda güneş koruma özellikli fondöten ve BB kremler, ekstra siyah eyeliner, nemli bitişli kapatıcılar, el kremleri ve yüz güneş kremleri gibi seçenekler yer alıyor. Kullanıcıların günlük bakım ve makyaj ihtiyaçlarına yanıt veren Trendyolmilla Beauty koleksiyonu, her kadının güzellik rutininin bir parçası olmayı amaçlıyor.