Türk Vatandaşları İçin Schengen Vizesi Almak Artık Daha Kolay

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine kısa süreli seyahatlerinde vize başvuru süreçlerini kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri onayladı. Yeni uygulama, Türkiye’deki AB ülkeleri konsolosluklarından yapılan başvurularda geçerli olacak.

Daha önce Schengen vizesini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri, belirli süre aralıklarında çok girişli vize alabilecek. Buna göre önceki vizesinin bitiminden sonraki bir yıl içinde başvuru yapanlara 6 ay, önceki 6 aylık vizesinin bitiminden sonraki iki yıl içinde başvuru yapanlara 1 yıl, önceki 1 yıllık vizesinin bitiminden sonraki iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 3 yıl geçerli çok girişli vize verilebilecek. Ayrıca, 3 yıllık vizesini usulüne uygun kullanmış başvuru sahipleri, iki yıl içinde başvurursa 5 yıllık çok girişli vize alabilecek.

Vize süresi, pasaport süresinden daha uzun olamayacak ve en az üç ay önce bitecek şekilde düzenlenecek. Tır şoförleri ve Türkiye’de yaşayan üçüncü ülke vatandaşları bu kolaylıktan yararlanamayacak.

Yeni düzenleme Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç ve Finlandiya gibi 25 AB ülkesini kapsıyor.