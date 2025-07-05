Türkiye FAO Konsey Üyeliğine Seçildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Roma’daki genel merkezinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Türkiye 2025-2028 dönemi için FAO Konseyi’ne üye oldu.

Toplantıya Türkiye adına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı katıldı. Konsey üyeliği seçimlerinde Türkiye, Avrupa Grubu kontenjanından aday gösterildi. Yapılan oylamada, 141 ülkenin kullandığı oyların 127’sini alarak üyeliğe hak kazandı. Fransa-İtalya ortaklığı 114, Sırbistan-Ukrayna ortaklığı ise 90 oy alarak konseyde yer aldı. Rusya ile Belarus ise seçimde yeterli oyu alamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin FAO Konseyi’nde görev almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye’nin bu süreçte şeffaflık, kapsayıcılık ve iş birliği ilkelerine bağlı kalacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı ayrıca konsey üyeliği boyunca bölgesel diyalogların güçlenmesi ve ortak çözüm üretimi konularında aktif rol üstlenmeye devam edeceklerini ifade etti. Yumaklı, FAO’nun daha dirençli ve etkili bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunacaklarını belirterek, tüm üye ülkelerle iş birliğinin süreceğini kaydetti.