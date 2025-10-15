Türkiye-İspanya İşbirliği ile Sınır Aşan Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak çalışmayla uluslararası bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Güney Amerika çıkışlı ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan konteyner, “fosil unu” cinsi malzeme taşıdığı için riskli olarak değerlendirildi. Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, konteyner içerisindeki malzemeye emdirilmiş 1,7 ton kokain tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kontrollü teslimat kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polisi gözetiminde Barcelona Limanı’na ulaştırıldı. İspanya’daki takip sürecinin ardından Madrid’de gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü üyesi üç kişi uyuşturucuyu teslim almak üzereyken yakalandı.

Operasyon, uluslararası işbirliğiyle uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaptıkları çalışmada 105 kilo esrar ele geçirdi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda TIR tipi araç şüpheli olarak değerlendirildi.

Araç X-Ray tarama sistemine sevk edildi, hassas burunlu narkotik köpeği ATLAS’ın da katıldığı detaylı arama sonucunda, yasal yük içerisine gizlenmiş 97 poşet halinde toplam 105 kilo esrar ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri, ülke genelinde ve uluslararası ölçekte uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.