Hadım yasası son dakika gelişmelerinde hareketli bir gün yaşanıyor. Türkiye’de gündeme getirilmesi sonrasında farklı seslerin yükseldiği hadım yasasında konuyla ilgili yeni açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. AK Parti Genel Merkezinde basın toplantısı yapan ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, yeni yapısal reformların yanı sıra hadım yasası konusuna da değindi.

Hadım Yasası Hangi Ülkelerde Uygulanıyor?

Hadım yasası şu anda ABD, Polonya, Güney Kore ve Rusya gibi pek çok ülkede uygulanıyor. Türkiye’de de gündeme gelen bu yasa, kimyasal hadım yöntemi ile yapılıyor ve hormonların dizginlenmesini sağıyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Tunç ise kimyasal ve fiziksel hadım olarak iki yöntemin olduğunu, kimyasal hadım için karar alma yetkisine sahip olunacağını söyledi.

Türkiye’de Hadım Yasası Çıkacak mı?

Bakan Tunç açıklamasında “Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir” dedi. Bu açıklamalar olası bir düzenlemeye açık kapı bırakırken yeni bir tartışma da yarattı. Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet olaylarının artması sonrasında hadım başta olmak üzere pek çok düzenleme üzerinde görüşme yapılıyor.