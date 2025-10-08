Çarşamba, Ekim 8, 2025

Ünlü Peynir ve Tereyağı Markalarında Yağ Oranı Uygunsuzluğu Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde birçok süt ve süt ürününde mevzuata aykırı yağ oranı belirlendi. İşte, detaylar...
Ünlü Peynir ve Tereyağı Markalarında Yağ Oranı Uygunsuzluğu Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği denetimlerde bazı peynir ve tereyağı ürünlerinde mevzuat standartlarının altında yağ oranı tespit etti. Denetimler, Adana, Samsun, Aksaray, Trabzon başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren birçok firmayı kapsadı.

Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, etiketlerinde “tam yağlı” veya “yarım yağlı” ifadeleri bulunan ürünlerde minimum yağ değerlerinin karşılanmadığı belirlendi. Adana’da Çay Çiftlik, Denizli’de Kocaoğz, Manisa’da Fırtına, Hatay’da Soydaş, Samsun’da Özkuzeygüyo ve Bizden Yebir, Karaman’da Laktika, Trabzon’da Beşikdüzü Süt Mamulleri markalı ürünler listenin başında yer aldı.

Denetimlerde yalnızca peynir değil, tereyağı ürünlerinde de uygunsuzluk görüldü. Özellikle Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde üretilen “Beşikdüzü Süt Mamulleri” markalı tereyağında, etiketinde belirtilen “%80 süt yağı” değerinin altında bir yağ oranı saptandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri mevzuata aykırı ürünleri satın almaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Bakanlığın yayımladığı listede 44 marka yer alıyor ve ürünler denetim sürecinde uygun bulunmadı.

