Yargıtay’dan Yeni Karar: Emekli Maaşlarına Bloke Yolu Açıldı

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, emekli maaşlarının bankalar tarafından bloke edilmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı.

Daha önce bankaların emekli maaşlarına haciz ve bloke işlemi uygulaması mümkün olmazken, son kararla birlikte maaşlara bloke konulabilmesinin önü açıldı. Buna göre emekli maaşı alan kişilerin rızası bulunması halinde bankalar, tüketici kredisi veya diğer kredi borçlarının ödenmemesi durumunda maaş üzerinde bloke hakkına sahip olacak.

Emekli Maaşına Bloke Nasıl Uygulanacak?

Yargıtay tarafından alınan kararda, tüketici kredileri sebebiyle bankalara verilen onay ve rıza talimatlarının geçerli sayılacağı belirtildi. Böylece kredi borcunu ödemeyen emeklilerin maaş hesapları, kişinin önceden imzaladığı rıza belgesine dayanarak bankalar tarafından doğrudan bloke edilebilecek.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından oy çokluğu ile alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, emeklilerin maaşlarından borç tahsilatı yapılabilmesi için ilgili bankaya daha önce verilmiş olan muvafakatnamenin yeterli olacağı ifade edildi.

Yeni düzenleme ile birlikte emekliler, kredi kullanımı sırasında imzaladıkları sözleşme ve taahhütnamelere daha fazla dikkat etmek zorunda kalacak. Özellikle maaş hesaplarının bloke edilmemesi için sözleşmelerde yer alan rıza maddelerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Önceki Uygulamada Ne Vardı?

Mevcut uygulamada emekli maaşlarına haciz veya bloke işlemi yapılamıyor, bankalar tarafından bloke konulsa bile itiraz üzerine işlem iptal ediliyordu. Ancak Yargıtay’ın yeni kararı ile birlikte, emeklinin rızası bulunması halinde maaş hesabına bloke konulmasının önünde hukuki engel kalmadı.