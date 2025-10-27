Yeni Vergi Paketi Meclis’te: Kira Muafiyeti Kalkıyor, Noter ve Ruhsat Harçları Artıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 36 maddelik Vergi Paketi Torba Yasa Teklifi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli düzenlemeleri gündeme taşıdı. Yeni vergi paketi teklifinde, kira gelirlerinden alınan vergilerden sosyal güvenlik primlerine, noter harçlarından borçlanma limitlerine kadar birçok başlık yer alıyor.

Yeni yasa taslağına göre konut kira gelirlerine uygulanan genel vergi muafiyeti kaldırılacak. Bu istisna yalnızca emekli, dul, yetim ve malullük aylığı alanlar için yeniden düzenlenecek. Ayrıca krediyle alınan ve kiraya verilen konutlarda faiz gideri indirimi avantajı daraltılarak, kredili ve kredisiz taşınmazlar arasındaki vergi yükü dengelenecek.

Geçici Vergi Uygulaması da Yeniden Şekilleniyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, dördüncü geçici vergi dönemi yeniden yürürlüğe girecek. Buna göre mükelleflerin kazançları üçer aylık dönemlerde (3, 6, 9 ve 12 ay) beyan edilecek ve yılın son çeyreği için ayrıca beyanname verilecek.

Teklifte yer alan bir diğer önemli maddeye göre büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulacak.

Noter Harçaları da Değişiklik İçinde

Artık noterlerde yapılan sıfır araç tescil işlemleri ve ikinci el araç satışları için, satış bedeli üzerinden oransal noter harcı alınacak. Bu harç, belirlenen asgari maktu tutardan az olamayacak.

Düzenleme yalnızca otomotiv sektörünü değil, hizmet sektörünü de etkileyecek. Özel sağlık merkezleri, diş klinikleri, veteriner muayenehaneleri, hayvan hastaneleri ve kıymetli maden izin belgeleri gibi birçok alanda yıllık harç uygulaması getirilecek. Ayrıca ikinci el taşıt ve gayrimenkul ticareti yetki belgeleri ile ticari havacılık ruhsatları da artık yıllık yenileme harcı kapsamına alınacak.

Vakıf Üniversiteleri De Torba Yasa İçinde

Vakıf üniversitelerinin öğrenci ücretleri konusunda da değişiklik planlanıyor. Mütevelli heyetleri ücret belirleme yetkisini koruyacak; ancak ücret artışlarında haziran ayı üretici ve tüketici fiyat endeksi ortalaması dikkate alınacak.

Teklifte, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ve 2025 bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek, Hazine’nin net borçlanma limitinin artırılması da yer alıyor.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, uzun vadeli sigorta kolları prim oranlarının artırılması ve genç girişimcilere verilen bir yıllık prim desteğinin kaldırılması planlanıyor. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda müzakere süreci devam eden Vergi Paketi Teklifi, yürürlüğe girdiğinde hem vatandaşların hem de işletmelerin vergi ve harç yüklerinde önemli değişiklikler yaratacak.