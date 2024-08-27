Pasaport ve vize başvurularında yaşanan sorunlar nedeniyle yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi uzun zamandan beri Türkiye gündeminde konuşuluyordu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda düzenleme sinyali verilmiş olsa da beklentiler boşa çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı son açıklama ile konuya son noktayı koydu.

Yeşil Pasaport İçin Kritik Açıklama

Antalya’yı ziyaret eden ve mevcut projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, yapılan görüşmeler neticesinde yeşil pasaport için kararın verildiğini söyledi. yeşil pasaportun Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu ve uygulamanın genişletilmesi ile pasaporta olan güvenin sarsılamayacağını ifade eden Bakan, net ifadeler kullandı. Bakan Bolat’ın bu konudaki açıklamaları ise şöyle;