AK Parti’nin erken seçime gidilmeyeceğini duyurması, muhalefetin ise erken seçim olacağını söylemesi, bu konuda farklı iddiaları gündeme getiriyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme ise Yüksek Seçim Kurulu’ndan geldi. Devlet Malzeme Ofisi tarafından başlatılan ihale sürecinde YS için filigranlı oy pusulası ve zarf kâğıdı alımı yapılacağı belirtildi. 21 Ekim 2024 itibariyle sona erecek ihale duyurusu sonrasında erken seçim mi yapılacak iddiaları gündeme geldi.

YSK İhtiyacı Erken Seçim mi Normal Süreç mi?

Gündeme gelen bilgiler sonrasında YSK’nın pusula ve oy zarfı temininin erken seçim için mi yoksa normal bir süreç mi olduğu merak edildi. Doğrudan temin yoluyla yapılacak ihale kapsamında toplam 4 bin ton filigranlı oy pusulası kâğıdı, 1000 ton filigranlı oy zarfı kâğıdı alınacağı belirtildi. Toplamda 5 bin ton alım yapılacak. Pusula ve zarfların teslim süresi ise ihale sonrasında 8 ay olarak belirlendi. Bu kapsamda Haziran 2025 gibi teslimat yapılması gerekecek.

Konuyla ilgili kaynaklarda herhangi bir detaya yer verilmesi ve kulis bilgisi de gelmedi. Konuyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi gerekiyor.