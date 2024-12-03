2025 Survivor için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Survivor’da yer alacak tüm isimlerin listesi sızdığı iddiaları ile gündeme gelmiş hem ünlüler kadrosunda hem de gönüllüler kadrosunda kimlerin yer alacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmişti. Yaşanan bu sızıntıya dair sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmayan Acun Medya ekibinin konu ile ilgili nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu. Şimdi ise Survivor 2025 yarışmacıları için sosyal medyadaki yöntem Nefise Karatay oldu.

Yarışmanın en favori ve Gözde isimlerinden birisi olan Nefise Karatay’ın Survivor 2025 yarışmacıları arasında yer alıp almayacağı merak edilirken paylaştığı fotoğraf iddiaları çok daha güçlü bir şekilde gündeme taşıdı. Konu ile ilgili ünlü isim kesin kararını duyurdu.

Nefise Karatay Survivor 2025’e Katılacak mı?

Konu ile ilgili iddialar Nefise Karatay’ın sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf üzerine gündeme taşındı. Fotoğrafta atış denemeleri yaptığı görülen Nefise Karatay’ın bu görüntüleri Survivor’a hazırlanıyor şeklinde yorumlandı. Konu ile ilgili yapılan yorumların ardından ünlü isim duruma kayıtsız kalamadı.

Nefise Karatay sadece Survivor 2025 için stüdyo ziyarete gittiğini ve bu görüntülerin de oradan paylaşıldığını söyledi. Yarışmanın açıklamalarına göre bu yıl yarışmada yer almayacak. İşte o poz;