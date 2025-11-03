Ahmet Gülhan 85 Yaşında Hayatını Kaybetti

Tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. 1967 yılında Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare’yi kuran Gülhan, tiyatro kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat verdi.

“Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi rolleriyle tanınan Gülhan, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. Usta isimden üzen haber ise bugün geldi.

Devekuşu Kabare’nin kurucularından biri olarak Türk tiyatrosunda uzun yıllar aktif rol oynayan Ahmet Gülhan’ın cenaze töreni ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.