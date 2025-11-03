Çarşamba, Kasım 5, 2025

Son Dakika

Rafa Silva, Antalyaspor Hazırlıklarında Yer Almadı 1 saat ago
Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman’ın Dünya Şampiyonluğu Planını Beğendi 1 saat ago
Rafa Silva’ya Suudi Arabistan’dan Dev Teklif! 2 saat ago
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen Kadrosu Açıklandı 2 saat ago
Süresiz Nafaka Yerine Orantılı Ödeme Modeli Yürürlüğe Girecek 2 saat ago
Apple Intelligence Artık Türkçe: iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı 3 saat ago
Uykucu Filmi 5 Günde 221 Bin Seyirciyle Gişede Zirveye Yerleşti 4 saat ago
Ekim Ayında 125 Bin Gıda İşletmesi Denetlendi 4 saat ago
7 İlde 8 Organize Suç Örgütüne Operasyonu Düzenlendi 4 saat ago
Brendan Fraser ve Rachel Weisz Yeniden Bir Araya Geliyor 5 saat ago

Avukatı, Fatih Ürek’in Sağlık Durumu İle İlgili Açıklama Yaptı

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor; sağlık durumu hakkında açıklamalar yalnızca hastane ve menajeri tarafından yapılacak.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Avukatı, Fatih Ürek’in Sağlık Durumu İle İlgili Açıklama Yaptı

Sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor. 59 yaşındaki Ürek’in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama, avukatı aracılığıyla paylaşıldı.

Avukat tarafından yapılan açıklamada, Ürek’in hekimlerin belirlediği tedavi planına uygun şekilde sağlık sürecini sürdürdüğü ifade edildi. Avukat, sanatçının durumuna ilişkin yalnızca hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılacağını belirtti. Açıklamada, başka kişiler tarafından yapılan yorum ve paylaşımların bilgi kirliliğine yol açabileceği vurgulandı.

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sunucu Ece Erken de sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek Ürek’in hâlâ uyutulduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını belirtip, “Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX