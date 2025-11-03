Avukatı, Fatih Ürek’in Sağlık Durumu İle İlgili Açıklama Yaptı

Sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor. 59 yaşındaki Ürek’in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama, avukatı aracılığıyla paylaşıldı.

Avukat tarafından yapılan açıklamada, Ürek’in hekimlerin belirlediği tedavi planına uygun şekilde sağlık sürecini sürdürdüğü ifade edildi. Avukat, sanatçının durumuna ilişkin yalnızca hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılacağını belirtti. Açıklamada, başka kişiler tarafından yapılan yorum ve paylaşımların bilgi kirliliğine yol açabileceği vurgulandı.

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sunucu Ece Erken de sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek Ürek’in hâlâ uyutulduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını belirtip, “Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile” ifadelerini kullandı.