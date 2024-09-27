Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın dikkat çeken oyuncularından Ayça Erturan’ın son hali sosyal medyada geniş bir yer buldu. Program sonrasında dizi ve sinema gibi pek çok projede yer alan Ayça Erturan o dönemdeki kilolu halleriyle akıllarda kalmıştı. Oyuncunun Kirli Sepeti dizisine dahil olan oyuncu, Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun ile birlikte başrolde yer alıyor. Dizideki yeni görünümü ve verdiği kilolarla takipçilerinden büyük beğeni alan oyuncunun nasıl kilo verdiği ise akıllarda yer etti. Peki, Ayça Erturan nasıl zayıfladı? Ünlü oyuncunun zayıflama formülü ne?

Ayça Erturan Nasıl Zayıfladı?

Ayça Erturan 20 kilo verdiğini söyledi. Zayıflama sırrını da açıklayan ünlü oyuncu, diyet yaptığını ve kısa süre içersinde ideal kilosuna ulaştığını ifade etti. Ayça Erturan konuyla ilgili “Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum” dedi. Görünümü ile beğeni kazanan oyuncu dönem dönem aralıklı oruç da tuttuğunu söyledi.

Oğulcan Kırca ile Evlenmişti

2012 yılında Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile hayatını birleştiren oyuncu, 2021 yılında ise anne olmuştu. Evli ve Öfkeli, Kadın, Akıncı ve Maviye Sürgün dizilerinde yer alan oyuncu, şimdi ise Kirli Sepeti’nde rol alıyor.