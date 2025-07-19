Bahar Süer “Bereketli Topraklar” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Show TV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan ve Süreç Film tarafından hazırlanan Bereketli Topraklar dizisinin oyuncu kadrosuna Bahar Süer dahil oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken, senaryosu Safa Önal’ın Bodrum Hakimi ve Derviş Bey eserlerinden uyarlanarak Hasan Tolga Pulat ile Ozan Ağaç tarafından kaleme alınıyor.

Bitsen Altuntaş’ın haberine göre Bahar Süer, dizide Bereketoğlu ailesinin tek kızı “Seyhan” karakterini canlandıracak. Seyhan, Engin Akyürek’in can vereceği Ömer’in kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Ömer’in diğer kardeşi Ferit’e Sarp Akkaya, en küçük kardeşi Salih’e ise Bilal Yiğit Koçak hayat verecek.

Bereketli Topraklar dizisinin, güçlü kadrosu ve Safa Önal’ın eserlerinden uyarlanan hikayesiyle yeni sezonda büyük ilgi görmesi planlanıyor.