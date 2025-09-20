Cumartesi, Eylül 20, 2025

Can Atak “Kuruluş Orhan” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Can Atak, yeni sezonda başlayacak “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey’in yaveri Kara Halil rolüyle izleyiciyle buluşacak.
Özge Tekeli
10 dakika önce
0 0
Can Atak “Kuruluş Orhan” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak gösterilen “Kuruluş Orhan” dizisine yeni bir isim dahil oldu. Daha önce “Deha”, “Karagül” ve “Adalett” gibi yapımlarda rol alan Can Atak, dizide Orhan Bey’in yaveri Kara Halil karakterini canlandıracak.

Rolü için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Atak, karakterinin sadece Orhan Bey’in yanında yer alan bir yardımcı değil, aynı zamanda deneyimli ve olgun tavırlarıyla bir yaşam rehberi niteliğinde olduğunu belirtiyor. Karar Halil karakteri, medrese eğitimi almış bir Anadolu alimi olarak dizide izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin tanıtım çekimleri Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek ve set çalışmaları Çarşamba günü başlayacak.

