Çarşamba, Ekim 8, 2025

Son Dakika

Demet Evgar Gözaltına Alındı: Bahar Dizisinin Seti Durduruldu

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü isim arasında oyuncu Demet Evgar’ın da yer alması üzerine Bahar dizisinin çekimleri durduruldu.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Demet Evgar Gözaltına Alındı: Bahar Dizisinin Seti Durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla 19 ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Demet Evgar da bulunuyor.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma, kamuoyunca tanınan kişilere yönelik yapılan rutin denetimlerin ardından genişletildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 ismin ifadelerinin alınacağı ayrıca kan örneklerinin inceleneceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın gözaltına alınmasının ardından rol aldığı “Bahar” dizisinin çekimlerine ara verildi. Dizide Evgar ile birlikte rol alan Hatice Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada arkadaşına destek olmak amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gittiğini söyledi. Aslan, “Arkadaşlarıma destek olmak için buradayım, bu tür durumlar herkesin başına gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, gözaltına alınan ünlü isimlerin ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor. Olayla ilgili gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı bildirildi.

