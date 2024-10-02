Son dönemlerin gündemdeki isimlerinden Deniz Uğur yaşadığı rahatsızlık sonrasında ameliyata alındı. Reha Muhtar ile yaşadığı sorunlar ve çocuk problemleri nedeniyle gündemde yer alan Deniz Uğur, daha önce yaşadığı meme kanserini atlatmıştı. Oyuncu şimdi ise farklı bir sağlık sorunu ile gündeme geldi.

Deniz Uğur Neden Ameliyat Oldu?

Deniz Uğur, meme kanseri tedavisi sonrasında periyodik kontrollerinde bir kist tespiti yapıldığını aktardı. Kistin 1.5 yıl içerisinde büyümesi sonrasında ameliyat kararı alındığı öğrenilirken Deniz Uğur ameliyata alındı. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalar yapan ünlü oyuncu “Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum… Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor” dedi.

Deniz Uğur sevenlerinden dua isterken bugün ameliyata gireceğini söyledi. Deniz Uğur açıklamasında “Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.’ dedi.