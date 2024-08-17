Konserleri, özel şovları ve kombinleriyle gündemden düşmeyen Ece Seçkin’in acil bir şekilde ameliyata alındığı öğrenildi. Sağlık durumunun şu an için iyi olduğu belirtilen sanatçı hakkında pek çok iddia da gündeme geldi. Bu iddialardan en çok dikkat çekeni ise Ece Seçkin’in bebeğini düşürmesi oldu. Hamile olan ve ameliyat ile hamileliğine son verildiği öne sürülen sanatçının bu durumu henüz teyit edilmedi. Ameliyat sonrasında hastaneden fotoğraf paylaşan sanatçı ise durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ece Seçkin’den Ameliyat Sonrası Mesaj

Apar topar ameliyata alınması nedeniyle gündeme gelen Ece Seçkin, sevenlerini bu gelişme ile üzmüştü. Ameliyatı başarılı geçen sanatçı, konserini iptal etmek durumunda olduğunu söyledi. Ece Seçkin’in sosyal medyadan yaptığı açıklaması ise şöyle;

Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim

Ece Seçkin’e Ne Oldu?

İkinci Sayfa’da yer alan haberde 2 aylık hamile olan Seçkin’in bebeğini kaybettiği belirtildi. Ameliyatın da bu sebeple yapıldığı öne sürüldü.