Engin Çağlar Motor Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilçam döneminin önemli oyuncularından biri olan usta sanatçının vefatını, kurucu üyeleri arasında bulunduğu Film-San Vakfı duyurdu.

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Vakfımızın kurucu üyelerinden, Yeşilçam’ın değerli ismi Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Engin Çağlar’ın eşi, 1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural Çağlar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının kendisine motor çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.



Aile tarafından yapılan açıklamaya göre Çağlar’ın cenazesi 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacak. Usta oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. Eğitimini Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde tamamladıktan sonra Almanya’da iç mimarlık eğitimi aldı.



1962 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada ikinci olarak dikkat çeken Çağlar, aynı yıl Fatma Girik ile birlikte rol aldığı Öksüz filmiyle sinemaya adım attı.

1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en tanınan erkek oyuncularından biri haline gelen Çağlar, kariyeri boyunca “Kadın Değil Başbelası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” ve “İntizar” gibi filmlerde başrol oynadı. Sanatçı, dönemin önde gelen isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek ile birçok projede birlikte yer aldı.

Asıl adıyla sinemaya başlayan oyuncu, daha akılda kalıcı bir sahne ismi arayışıyla “Engin Çağlar” adını kullanmaya karar verdi. Çağlar, bir röportajında bu süreci şöyle anlatmıştı:



“Ses Dergisi’nden bir arkadaşım, sinema için daha etkileyici bir isim bulmamı önerdi. ‘Engin’ isminde karar kıldık, soyadımı ise ‘Çağlar’ yaparak tamamladık.”

1972 yılında Filiz Vural ile evlenen sanatçının Çağlan ve Eser adında iki oğlu bulunuyor.