Türkiye’nin umutla haber beklediği Narin Güran aramalarından kötü haber gelmişti. Cinayete kurban gittiği anlaşılan Narin Güran olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Dere kenarında gömülü bir şekilde bulunan Narin Güran olayı büyük bir infiale yol açarken ünlü isimler de bu duruma kayıtsız kalamadı. Sosyal medyayı sallayan tepkilerden birisi de Ezgi Mola’dan geldi. Yeni anne olan ve annelik duygusunu tadan Ezgi Mola, olayla ilgili herkesi sarsan mesaj paylaştı.

19 Gün Sonra Ölüsü Bulundu

Kaybının 19. gününde ölü bir şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için dün cenaze töreni düzenlenmişti. Yakınlarının ve sınıf arkadaşlarının katıldığı tören izleyen herkesi üzerken Türkiye’deki milyonlarca kişi suçlu ya da suçluların bulunarak hak ettiği cezayı almasını bekliyor. Konuyla ilgili sitem eden Ezgi Mola’nın herkesin destek verdiği mesajı şöyle;

“Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur.”