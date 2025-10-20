Pazartesi, Ekim 20, 2025

Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı

Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görürken, yakın arkadaşı İzzet Çapa son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında yakın arkadaşı İzzet Çapa açıklama yaptı. Çapa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ünlü ismin tedavisinin sürdüğünü ve kritik sürecin devam ettiğini duyurdu.

Çapa, hastaneden çıktığını belirterek, “Fatih’in sevenleri ve ailesi hastane önünde umutla bekliyor. Herkesin tek dileği onun sağlığına kavuşması.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Çapa, internette dolaşan beyin ölümü iddialarını yalanlayarak, “Beyin ölümü söz konusu değil. Doktorlar hâlâ kritik 72 saatlik süreci takip ediyor. Kalbi güçlü ve direnci yüksek. Beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak kesin bir bilgi yok.” açıklamasında bulundu.

Fatih Ürek’in menajeri de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü belirtti. Menajer, spekülatif haberlerin dikkate alınmamasını ve sadece hastane tarafından yapılacak resmi bilgilendirmelerin takip edilmesini istedi.

