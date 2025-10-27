Güllü’nün Ölümünde Yeni Gelişme: Eski Patronundan Kızı Hakkında Şok İddia

Yalova’da geçtiğimiz ay beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Gül Tut’un (sahne adıyla Güllü) ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sanatçının eski menajeri ve yakın çalışma arkadaşı Ferdi Aydın, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferdi Aydın, elinde delil ve tanıklarla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Aydın, yanında bulunan iki şahidin ifadelerinde, Tuğyan Ülkem’in annesinin ölümünü yaklaşık altı ay öncesinden planladığını öne sürdüklerini belirtti.

Aydın’ın iddiasına göre, olay yalnızca sözlü beyanlarla sınırlı değil. Savcılığa “Annemi öldürmek için birini bulur musun?” ifadelerinin yer aldığı bir not sunduğunu söyleyen Aydın, HTS kayıtları ve arama geçmişlerinin de dosyaya eklendiğini ifade etti.

Tanıkların, Tuğyan Ülkem’in yakın çevresinde annesinin ölümüne ilişkin pişmanlık içeren sözler duyduklarını ileri sürdüğü öğrenildi. Aydın, “Tuğyan Hanım’ın yakın arkadaşları, olaydan önce planlardan bahsettiklerini anlattı. Tüm bilgileri avukatımız aracılığıyla savcılığa ilettik.” dedi.

26 Eylül akşamı Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Güllü, yaşadığı apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası hazırlanan adli raporda, sanatçının tırnak örneklerinde başka bir kişiye ait DNA izine rastlanmadığı bildirilmiş ve bu durum, olayın kaza olabileceği ihtimalini güçlendirmişti.

Yeni iddiaların ardından soruşturmanın seyri yeniden gündeme taşındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sunulan tanık ifadeleri ve belgeler doğrultusunda süreci değerlendirdiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.