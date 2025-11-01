Günlerdir Hastanede Yatan Sibil Çetinkaya’ya Ziyaretçi Yasağı Geldi

Cumartesi, Kasım 1, 2025

Günlerdir hastanede tedavi gören ve hastalığı teşhis edilemeyen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya doktoru ziyaretçi yasağı getirdi.
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, günlerdir tedavi gördüğü hastanede sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Çetinkaya, hastalığının henüz teşhis edilemediğini ve bu süreçte oldukça zor günler geçirdiğini belirtti.

Daha önce paylaşımında yüksek ateşinin devam ettiğini ifade eden Çetinkaya, son olarak doktoru tarafından ziyaretçi yasağı getirildiğini açıkladı.

Fenomen, bağışıklık sistemi henüz tam olarak güçlenmediği için birkaç hafta boyunca misafir kabul edemeyeceğini duyurdu.

Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşinin düşmediğini ve rutin yaşamına dönmeyi özlediğini ifade etti. Ayrıca tedavi sürecinde kan örneklerinin alınacağı ve kan hastalıkları doktorunun değerlendirme yapacağı bilgisini paylaştı.

