Hakkında Soruşturma Başlatılan Mabel Matiz’in İfadesi Ortaya Çıktı

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren ünlü sanatçı Mabel Matiz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanatçı, tartışmalara neden olan “Perperişan” isimli şarkısının yanlış anlaşıldığını belirterek, “Pişmanım ancak üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

Mabel Matiz, ifadesinde sosyal medyada paylaşılan şarkının kendisine ait olduğunu ancak eserinde hiçbir şekilde müstehcenlik kastı bulunmadığını vurguladı. Şarkının yalnızca Eylül 2025’te bir kez seslendirildiğini belirten sanatçı, “Daha sonra hiçbir konserimde repertuvara almadım.” ifadelerini kullandı.

“Fransız Bir Grup İçin Yazıldı”

Sanatçının beyanına göre “Perperişan”, Fransız bir grubun albümünde yer alması amacıyla kaleme alındı. Matiz, eserlerinde her zaman barış, özgürlük ve güzellik temalarını öne çıkarmaya çalıştığını dile getirerek, “Hiçbir zaman şiddet ya da olumsuz duygulara yer vermem.” açıklamasında bulundu.

Şarkı sözlerinde geçen bazı ifadelerin gündeme gelmesi üzerine Matiz, bunların sanatsal bir kurgu olduğunu ifade etti. “Dinleyicilerin yanlış anlaması beni üzdü. Bu nedenle eseri yeniden seslendirmedim.” diyen sanatçı, hassasiyetine dikkat çekerek farklı türkülerde de benzer düzenlemeler yaptığını örneklerle aktardı.

“Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırılsın”

Sanatçının avukatları da dosyaya ilişkin açıklamalarında, şarkının çocuklara yönelik hiçbir ima içermediğini ve bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Matiz’in önümüzdeki günlerde yurt içinde ve dışında konser programlarının bulunduğunu hatırlatarak, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.