Hande Doğandemir “Kıskanmak” Dizisinin Başrolünde Yer Alacak

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Kıskanmak” dizisinin başrolü belli oldu. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanacak projede Türkan karakterine başarılı oyuncu Hande Doğandemir hayat verecek.

Yapımcılığını Yılmaz Şahin’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturacağı dizinin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mehmet Günsür’ün Halit karakterine can vereceği hikayede Doğandemir, Halit’in sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizi. kardeşler arasındaki kıskançlık temasını merkezine alacak. Daha önce ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından beyaz perdeye uyarlanan eser, bu kez modern bir dille televizyon ekranlarına taşınacak.