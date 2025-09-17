Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 9 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu

Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, taburcu olur olmaz sosyal medyada sağlık durumunu paylaştı. İşte, ünlü oyuncunun paylaşımı ve son hali...
Özge Tekeli
6 saat önce
0 0
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu

Oyuncu Ufuk Özkan, kısa süre önce hastaneye kaldırıldıktan sonra bugün taburcu oldu. Geçmişte karaciğer yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Özkan, iki gün önce ani bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Doktor gözetiminde tedavi gören oyuncu, bugün hastaneden çıkarken sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak hayranlarına kısa bir mesaj iletti: “Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz.”

İntihar iddialarıyla gündeme gelen Özkan, hastaneye kaldırılmasının sebebini de paylaştı. Kullanmakta olduğu bir ilacın yan etkileri nedeniyle vücudunda lekeler oluştuğunu ve şiddetli mide bulantısı yaşadığını açıklayan oyuncu, riskli grup kapsamında doktorların gözetiminde tutulduğunu belirtti. “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissettim ve destekleriniz için minnettarım.” sözleriyle teşekkür etti.

Öte yandan televizyon sunucusu Ece Erken, canlı yayında Ufuk Özkan’ın maddi sıkıntı yaşadığını iddia ederek, ünlü oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini öne sürdü.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX