İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu

Oyuncu Ufuk Özkan, kısa süre önce hastaneye kaldırıldıktan sonra bugün taburcu oldu. Geçmişte karaciğer yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Özkan, iki gün önce ani bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Doktor gözetiminde tedavi gören oyuncu, bugün hastaneden çıkarken sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak hayranlarına kısa bir mesaj iletti: “Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz.”

İntihar iddialarıyla gündeme gelen Özkan, hastaneye kaldırılmasının sebebini de paylaştı. Kullanmakta olduğu bir ilacın yan etkileri nedeniyle vücudunda lekeler oluştuğunu ve şiddetli mide bulantısı yaşadığını açıklayan oyuncu, riskli grup kapsamında doktorların gözetiminde tutulduğunu belirtti. “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissettim ve destekleriniz için minnettarım.” sözleriyle teşekkür etti.

Öte yandan televizyon sunucusu Ece Erken, canlı yayında Ufuk Özkan’ın maddi sıkıntı yaşadığını iddia ederek, ünlü oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini öne sürdü.