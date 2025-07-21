Jennifer Lopez 23 Temmuz’da Türkiye’de Konser Verecek!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da vereceği konser için hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun bir aranın ardından Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanan sanatçının bilet fiyatları ise dikkat çekti.

Lopez’in Antalya konseri için biletler 650 avrodan satışa sunulurken, fiyatlar 1000 avroya kadar yükseliyor. Sınırlı sayıda sunulan locaların fiyatları ise 15 bin avrodan başlayarak 35 bin avroya kadar alıcı buldu. Tüm locaların kısa sürede tükendiği organizasyona, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin de davet edildiği öğrenildi.

Lopez’in Antalya’ya konserden bir gün önce, 22 Temmuz’da özel uçağıyla Türkiye’ye geleceği belirtildi. Konaklayacağı yer ise şimdiden gündem oldu. Üç katlı, mağara konseptine sahip ve toplam 3500 metrekare büyüklüğündeki villanın gecelik ücreti 25 bin avro olarak açıklandı. Villada kurşun geçirmez camlar bulunurken, Lopez için hazırlanan odada sanatçının baş harflerinin işlendiği özel nevresimler ve bornozlar yer alacak.

Jennifer Lopez, Türkiye turnesinin ikinci durağı olarak 5 Ağustos’ta İstanbul’da sahne alacak. İstanbul konseri için biletler 12.795 TL’den başlayıp, VIP kategorisinde 230 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Lopez, konser öncesi sosyal medyada yayınladığı mesajında, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.