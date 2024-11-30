Show TV’de yayınlanmaya başlayan Kalpazan dizisinde final kararı alınması herkesi şaşırtmıştı. Henüz ilk bölümleri ile ekranlara taşınan dizide; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi ünlü isimler yer alıyordu. Güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu. Ancak dizinin ilk bölümlerinin hemen ardından alınan final kararı, diziye gölge düşürdü.

Kalpazan final kararı sonrasında senarist de tepki dolu açıklama yapmıştı. Bugün ise Kalpazan’ın neden final yaptığı ortaya çıktı.

Kalpazan Neden Final Yaptı?

Kalpazan dizisi, yurt dışından ilgi görmediği ve maliyetleri kurtarmayacağı için final yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda O3 Medya’nın yapımcılığındaki dizi güçlü kadrosu ve yüksek bölüm maliyetleri nedeniyle hızlı bir karar sonucunda ekranlara veda etti. Yayınlanan son bölümünün gecesinde final kararı alınması izleyenlerde ise tepki yarattı.

Son bölümünde Tüm Kişilerde 3.54, AB’de 4.07 ve ABC1’de 4.13 reyting alan dizi geleceğinin parlak olmaması ve yurt dışı satışlarında da istenen sonuçların elde edilmememsi nedeniyle ekranlara veda etti.