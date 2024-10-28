Türkiye’de yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük dikkat çeken Kızıl Goncalar’da tesettürlü bir karakteri oynayan Mina Demirtaş oyunculuğu ve güzelliği ile büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl ikinci sezonu ile ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisinde yıldız oyuncunun sosyal medya paylaşımları da ilgi görüyor. Takipçi sayısı artan Mina Demirtaş’ın son pozları ise olay oldu.

Mina Demirtaş Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor

Genç yaşında Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi başarılı oyuncular ile aynı projede yer alan Mina Demirtaş, sosyal medya fotoğraflarıyla işine ne kadar önem verdiğini ve başarılı bir şekilde oyunculuk performansı sergilediğini gösterdi.

Sosyal medya hesabından sık sık set görüntülerini paylaşan oyuncu, katıldığı davetlerden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Katıldığı son etkinlikten fotoğraflar paylaşan Mina Demirtaş, herkesin beğenisini topladı ve paylaşımlarıyla sosyal medyada adeta Mina Demirtaş rüzgarı estirdi.

İşte o fotoğraflar;