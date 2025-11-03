Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı

Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerinde kullanılan ev, uzun yıllar sonra satışa çıkarıldı. İstanbul Sarıyer ilçesindeki Kireçburnu semtinde yer alan iki katlı müstakil bina, dizide Mecnun karakterinin ailesine ev sahipliği yapmıştı.

Dizi, 2011 yılında ekranlara gelmiş ve yedi sezon boyunca izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti. Başrollerini Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin’in paylaştığı yapımın çekimlerinde kullanılan bu ev, yıllar sonra emlak piyasasında dikkat çeken bir değer haline geldi.

Evin, Boğaz manzarasına sahip geniş bir bahçesi bulunuyor. Gayrimenkul ilanına göre, Kireçburnu’ndaki bu yapı için 125 milyon TL isteniyor. İlanın ardından sosyal medyada ev kısa sürede gündem oldu ve dizinin takipçileri paylaşım ve yorumlarla habere ilgilerini gösterdi.