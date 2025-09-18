Mabel Matiz’in “Perperişan” Şarkısına Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli

Müzisyen Mabel Matiz’in son dönemde gündemde olan “Perperişan” adlı şarkısına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda eser, dijital platformlardan kaldırıldı.

Bakanlık, mahkemeye sunduğu dilekçede şarkının içeriğinin “aile kurumuna zarar verebileceği, gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği ve kamu düzenini bozabileceği” iddialarını gerekçe olarak gösterdi. Bu talep üzerine YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda şarkıya erişim engellendi.

5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında alınan karar sonrası şarkının çevrim içi ortamlarda dinlenemediği bildirildi.

Kararın alınmasının ardından Mabel Matiz şu açıklamayı yaptı: