Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Arjantin’de eşi Wanda Nara ile mahkemeye çıktı. Buenos Aires şehir adliyesinde gerçekleşen duruşmada, yıldız futbolcunun psikolojik değerlendirmelerden geçtiği öğrenildi. Çiftin çalkantılı ilişkisi, mahkeme süreciyle daha da dikkat çekiyor.

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Icardi ve Nara, 2022 yılında ayrılığın eşiğinden dönmüş, 2023’te ilişkilerini yeniden toparlamışlardı. Ancak, Wanda Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığı iddialarının ortaya çıkması, çiftin ilişkisini geri dönülemez bir noktaya sürükledi.

Boşanma davasında Wanda Nara’nın mali talepleri de gündemin önemli bir konusu oldu. Mauro Icardi’nin yaklaşık 77 milyon euro değerindeki servetinin yarısını talep ettiği öne sürülen Nara, bu isteğiyle dikkatleri üzerine çekti. Nara’nın istediği nafaka miktarının 38.5 milyon euro olduğu iddiaları, sürecin zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı?

Mauro Icardi ve Wanda Nara henüz boşanmadı. Boşanma konusunda mevcut durum devam ediyor. Mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, Mauro Icardi’nin hem futbol kariyerinde hem de özel hayatında karşı karşıya kaldığı bu süreç, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.