Dün akşam gerçekleştirilen GQ Men Of The Year gecesine ünlü akını yaşandı. Ünlülerin büyük bir bölümünün ödül aldığı gecede özellikle kadın ünlüler giydiği kıyafetler ile gündeme geldi. Tören öncesinde en çok konuşulan isimlerden birisi de Melisa Döngel oldu. Oldukça iddialı bir kıyafet giydiği görülen ünlü oyuncu, tercihleri ile sosyal medyada gündem olurken takipçilerini de ikiye böldü.

İşte Melisa Döngel Dekoltesi

Kendisini seven ve takip eden pek çok kişinin eleştiri yönelttiği Melisa Döngel çok iddialı bir kıyafet tercih ederken çoğu takipçisi bu kıyafeti gereksiz abartılı buldu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Melisa Döngel gece öncesinde kırmızı halı üzerinde iddialı pozlar verdi.

Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi iddialı dizilerle Türkiye’de adını duyuran ve yakından takip edilmeye başlanan Melisa Döngel’in tarzı ve dekolteli tercihi, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Bazı takipçileri kıyafeti çok beğendiğini söylerken bazıları da gereksiz bir şekilde abartılı bulduğunu ve Melisa Döngel’e kıyafetin hiç yakışmadığını söyledi. İşte o poz;