O Ses Türkiye 2025 için yapılan tanıtım duyurusuyla birlikte süreç resmen başlatılmıştı. Türkiye genelinde başvuruların alınmaya başlandığı yarışmada jüri olarak hangi ünlülerin yer alacağı merak ediliyordu. Ebru Gündeş gibi bazı isimlerin yeniden yer almasına kesin gözüyle bakılırken 2 yıl aradan sonra yapılacak yarışmada yeni yüzlere yer verilmesi de bekleniyordu.

Acun Ilıcalı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek yarışmada bugüne kadar Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimler jüri koltuğunda yer almıştı. Bu yıl ise bir yeni isim daha kadroya ekleniyor.

İşte O Ses Türkiye 2025 Jürileri

O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Bir önceki sezonda Oğuzhan Koç yer alırken bu yıl onun yerine Sinan Akçıl O Ses Türkiye 2025 kadrosuna dahil oldu. Programda Hadise’yi bekleyen O Ses Türkiye fanları ise kadroyu yetersiz bularak eleştiri yöneltti.