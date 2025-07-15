Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından, akademisyen ve çevirmen Pınar Kür 82 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini televizyoncu ve yazar Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kopan paylaşımında, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımız için büyük bir kayıp. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere tüm ailesinin büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde aile tarafından açıklanacağı öğrenildi.

1943 yılında Bursa’da dünyaya gelen Pınar Kür, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahipti. Annesi yazar ve öğretmen İsmet Kür, babası ise Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür’dü. Yazarlık kariyerinin yanı sıra çeşitli çevirileriyle de tanınan Kür, 2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görülmüştü.