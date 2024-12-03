Dün akşam gerçekleştirilen Nesrin Cevazzade ödül gecesinde ünlüler kıyafet tercihleri ile geceye damga vurdu. Gecenin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sandık Kokusu dizisinde rol almaya başlayan Nesrin Cavadzade oldu.

Nesrin Cavadzade Kıyafeti Anlaşılamadı

İddialı kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımları ile Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam eden oyuncunun yeni tarzını kimse anlam veremedi. Tamamen beyaz bir kıyafet tercih ederek kırmızı halıda poz veren ünlü isim sadece göğüs bölgesinde yer alan dekoltesi dikkat çekti.

Kısa süre içerisinde kıyafet tarzı ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden birisi olan Nesrin Cevazzade’nin bu tercihleri çoğu takipçisi ve seveninden geçer not alamadı. Oyuncunun çok güzel bir fiziği ve duruşu olduğunu söyleyen takipçileri, böylesine özel bir geceye çok daha iddialı ve şık bir kıyafet ile katılabileceğini belirterek oyuncuyu eleştirdi. Ünlü oyuncu ise bu geceden özel anlarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerine bu geceyi sosyal medyasından aktardı.

İşte o poz;