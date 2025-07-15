Şenay Gürler, “Gözyaşı Kraliçesi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

03 Medya yapımı ve atv ekranlarında yayınlanacak olan “Gözyaşı Kraliçesi” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı yapımda önemli bir isim daha yerini aldı. Deneyimli oyuncu Şenay Gürler, dizide “Yeliz” karakterine hayat verecek.

Dilara Pamuk’un kaleme aldığı senaryoda, Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın ve İrem Pelin Sönmezer gibi isimler senaryo ekibinde görev alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturacak.

Dizide, Hande Erçel’in canlandırdığı Meyra karakterinin halası olan Yeliz’e Şenay Gürler hayat verecek. Kadroda ayrıca Meyra’nın dedesi Çetin rolünde Ali İpin, Çetin’in genç sevgilisi Dilşah karakterinde Sanem Çelik ve Meyra’nın annesi Zuhal karakterinde Senan Kara bulunuyor.

Çekimlere ağustos ayında başlanması planlanan “Gözyaşı Kraliçesi”, dram türündeki hikayesiyle izleyiciyle buluşacak.