Serhat Kılıç, “Mehmed Fetihler Sultanı”na Katıldı

Serhat Kılıç, TRT1’in dönem dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”nın yeni sezonunda dikkat çeken Deli Lütfi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
TRT1 ekranlarının beğeniyle izlenen dönem dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”, üçüncü sezonu ile bu akşam seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Deli Lütfi karakteriyle katıldı.

Serhat Kılıç, diziye dahil olma süreci hakkında yaptığı açıklamada, geçen sezon diziyi takip ettiğini ve yapımcı Eyüp Gökhan Özekin ile görüştükten sonra projeye katılma kararı aldığını belirtti. Kılıç, Deli Lütfi’nin hem “deli” hem de “molla” kimliğiyle dikkat çeken, cesur ve zeki bir karakter olduğunu ifade etti. Oyuncu, karakterin zekasına yetişmenin izleyici için de merak uyandırıcı olacağını vurguladı.

Dizinin yeni sezonunda, Fatih Sultan Mehmet’in fetih sonrası dönemdeki liderlik ve yönetim becerilerine odaklanılacak. Kılıç, izleyicilerin sadece İstanbul’un fethini değil, bu başarının ardından gelişen dönemi ve kültürel etkileri de göreceğini aktardı.

