Sezen Aksu Yeni İmajıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türk müziğinin usta isimlerinden Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini yeni imajıyla bozdu. “Minik Serçe” lakaplı sanatçının paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son olarak 3 Mayıs’ta vefat eden yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in ardından kameralardan uzak kalan Aksu’nun, saçlarını kazıttığı görüldü. Ünlü sanatçının saçlarını tıraş makinesiyle kısacık kestirdiği fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri arasında yeni görünümünü beğenenler olduğu gibi, tarz değişikliğini eleştirenler de dikkat çekti.

Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık aranın ardından yeni albümünü dinleyicilerle buluşturmuştu. 16 şarkıdan oluşan albüm, müzikseverler tarafından ilgiyle karşılanırken sanatçının son paylaşımı da en az yeni şarkıları kadar konuşuldu.

Sezen Aksu’nun önümüzdeki günlerde albüm tanıtımı için basın toplantısı planladığı öğrenildi.