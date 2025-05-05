Sinan Akçıl, Kızılay Genel Kurulu’nda Sahne Aldı

Türk Kızılayı’nın 105. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da geniş katılımla gerçekleşti. Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabının ardından sahneye çıkan şarkıcı Sinan Akçıl, programa müzikle devam etti. Akçıl, sahneye çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek elini öptü. Bu anlar etkinlikte bulunanlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle takip edildi.

Sanatçı, Kızılay için özel olarak hazırladığı şarkıyı seslendirerek Genel Kurul’a müzikal bir katkı sundu. Kızılay’ın çalışmalarına vurgu yapan bu özel performans, salonda bulunan katılımcılardan ilgi gördü.