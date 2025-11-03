Sosyal Medya Fenomeni Recep Burhan Ataman Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Kağıthane’de sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, trafikte yaşanan bir tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğradı. 22 yaşındaki Ataman, olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 1 Kasım gecesi Cadılar Bayramı partisinden dönen Ataman ve iki arkadaşının trafikte karşılaştığı üç kişi ile yaşadığı tartışma sırasında meydana geldi. İddiaya göre tartışmanın kısa süre sonra büyümesiyle, araçtaki Muhammet K. isimli kişi tarafından Ataman’a ateş açıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Ataman, Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Recep Burhan Ataman, özellikle gençler arasında tanınan bir sosyal medya fenomeni. 2003 doğumlu Ataman, İstanbul’da yaşıyor ve eğlence, yaşam tarzı ile ilgili paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinmiş durumda. Sosyal medya platformlarında kısa sürede popülerlik kazanan Ataman, dijital içerikleriyle öne çıkan bir isim.