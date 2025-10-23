Survivor Kadrosundaki İkinci İsim Keremcem Oldu

Perşembe, Ekim 23, 2025

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem’in dahil olduğunu açıkladı.
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2026’nın “Ünlüler & All Star” kadrosuna katılacak ikinci yarışmacıyı duyurdu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem’in yarışmaya dahil olduğunu açıkladı.

2026 sezonu için kadro çalışmaları devam ederken, ilk olarak Bayhan Gürhan’ın yarışmaya katılacağı açıklanmıştı. Keremcem’in açıklanmasıyla birlikte Ünlüler takımı kadrosunda ikinci isim netlik kazanmış oldu.

Yarışmacıların kimlikleri ve yarışma detayları hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Ilıcalı, Keremcem’e başarı dileklerini iletti.

